Millet Bahçesinde Burjuva Sporu

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ndeki mini golf sahasının 10 yıllığına kiralanması için açık teklif usulü ihale ile ihaleye çıkılacak. İhale 6 Ağustos Salı günü saat 14.00’de Belediye Encümen Salonu’nda yapılacak ve ihaleye katılmak isteyenler evraklarını ihale saatinden önce Gelir Müdürlüğü’ne teslim edebilecek.

Dünyada zenginlik ve zengin özentisinin bir sembolü olarak kabul edilen ve azınlık burjuva tarafından oynanan, spor olup olmadığı bile tartışılan golf'ün, Millet Bahçesi'ndeki sahasına, ekonomik sıkıntılar ve enflasyon altında ezilen milletin nasıl bakacağı ise merak konusu.