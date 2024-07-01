Vandallık devam ediyor

Danışmentgazi Mahallesi'nde meydana gelen olayları diğer mahallelere taşımak isteyen 15-25 yaş aralığındaki genç grupları Kılıçaslan Mahallesi'ndeki Suriyelilere ait işyerlerine zarar vermeye devam ediyorlar.

Vandallık devam ediyor
Kayseri GündemEditör

Suriyellerin yoğun yaşadığı mahallelerden biri olan Kılıçaslan Mahallesinde Suriyelilere ait olan bazı işyerleri bu genç gruplar tarafından tahrip edilmeye devam ediyor.

Slogan atarak yürüyen elleri sopalı genç grup sloganlarla Suriyelilere ait işyerlerine zarar veriyorlar.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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