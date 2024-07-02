Sahabiye'de tansiyon yükseldi

Danişmentgazi Mahallesi'nde Suriyeli uyruklu bir şahsın çocuğa cinsel istismarda bulunması sonrası çıkan gerginlikler sürüyor. Sahabiye Mahallesi'ne giren kalabalık bir grup, Suriyeli esnafların dükkanlarına, ailelerin bulunduğu apartmanlara taşlarla saldırdı. 

Sahabiye'de tansiyon yükseldi

Dün, Melikgazi ilçesi Danişmentgazi Mahallesi’nde Suriye uyruklu bir şahsın, çocuğa cinsel istismarda bulunması sonucu Kayseri’nin pek çok noktasında vatandaşlar tepki göstermek adına toplandı. Cinsel istismar olayının ardından kent genelinde tansiyon yükseldi.
Toplanan kalabalık, Sahabiye Mahallesi’nde bulunan Suriyeli esnafların dükkânlarına saldırdı. Öte yandan Suriyeli ailelerin yaşadığı apartmanlara da saldırılarda bulunuldu. Mahalleye polis ekipleri sevk edildi, kalabalığın dağılması adına ekiplerin çalışmaları sürüyor.

1ha

Bakmadan Geçme

Kayseri Organize'den yabancı uyruklu çalışanlara karşı tedbir çağrısı
Kayseri Organize'den yabancı uyruklu çalışanlara karşı tedbir çağrısı
Danışmentgazi Olayları'nda 67 kişi gözaltına alındı
Danışmentgazi Olayları'nda 67 kişi gözaltına alındı
'Anadoludakiler' programı tanıtımı yapıldı
'Anadoludakiler' programı tanıtımı yapıldı
Araç sulama kanalına uçtu: 1 ölü
Araç sulama kanalına uçtu: 1 ölü
Emniyet Müdürlüğü 'MA' plakalı yabancı uyrukluların araçlarına trafikten men haberlerini yalanladı
Emniyet Müdürlüğü ‘MA’ plakalı yabancı uyrukluların araçlarına trafikten men haberlerini yalanladı
Kayseri'de bir ayda değişik suçlardan 292 kişiyi tutukladı 
Kayseri'de bir ayda değişik suçlardan 292 kişiyi tutukladı 