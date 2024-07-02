Sahabiye'de tansiyon yükseldi
Danişmentgazi Mahallesi'nde Suriyeli uyruklu bir şahsın çocuğa cinsel istismarda bulunması sonrası çıkan gerginlikler sürüyor. Sahabiye Mahallesi'ne giren kalabalık bir grup, Suriyeli esnafların dükkanlarına, ailelerin bulunduğu apartmanlara taşlarla saldırdı.
Dün, Melikgazi ilçesi Danişmentgazi Mahallesi’nde Suriye uyruklu bir şahsın, çocuğa cinsel istismarda bulunması sonucu Kayseri’nin pek çok noktasında vatandaşlar tepki göstermek adına toplandı. Cinsel istismar olayının ardından kent genelinde tansiyon yükseldi.
Toplanan kalabalık, Sahabiye Mahallesi’nde bulunan Suriyeli esnafların dükkânlarına saldırdı. Öte yandan Suriyeli ailelerin yaşadığı apartmanlara da saldırılarda bulunuldu. Mahalleye polis ekipleri sevk edildi, kalabalığın dağılması adına ekiplerin çalışmaları sürüyor.