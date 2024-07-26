Pınarbaşı'nda bir cephanelik çökertildi

Kayseri ve Adana, Jandarma ve Emniyet ekipleri tarafından yapılan operasyonun hayret veren detayları ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Pınarbaşı İlçesi Yukarıborandere Mahallesinde 20.07.2024 günü saat 20:00 sıralarında meydana gelen Ateşli Silahla Kazaen Yaralanma olayına ilişkin olarak Jasat timi tarafından yapılan araştırma ve soruşturma neticesinde düğün görüntülerinin incelenmesi sonucu düğün esnasında havaya ateş eden 33 şahsın kimlik ve adres tespiti yapılmıştır. Pınarbaşı Cumhuriyet Savcılığı ile yapılan görüşmede tespit edilen şahısların ev ve araçlarında arama yapılması talimatı alınmıştır. Yapılan planlama doğrultusunda; Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ve Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince koordineli olarak 26.07.2024 günü toplamda 23 adreste eş zamanlı yapılan arama sonucunda;

1) 11 Adet Tabanca

2) 1 Adet Kuru Sıkı Tabanca

4) 18 Adet Tabanca Şarjörünü

5) 6 Adet Av Tüfeği

6) 47 Adet Av Tüfeği Fişeği

7) 2968 Adet 9mm Fişeği

8) 20 Adet 7.62 mm Fişek

9) 3 Adet 7.92mm Fişek

10) 2 Adet Tabanca Kutusu

Arama sonucu ele geçirilmiştir. Havaya Ateş ettiğini kabul eden toplam 11 şahsa 5729 sayılı Kanunun ilgili maddesince toplamda 91.542 TL idari yaptırım tutanağı tanzim edilmiştir. Şüpheli Şahısların alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştır.

