Büyükşehir meclisinde CHP ile İYİ Parti arasında restleşme

CHP’li Çalıksoydan İYİ Partili Koç’a “Verdiğin kararın arkasında dur”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısında Cemevi ile ilgili madde görüşüldüğü esnada Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç ve CHP Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy arasında yaşanan gerginlik yaşandı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan CHP Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy,“Bildiğniz gibi, Temmuz ayı meclis toplantısında 77. madde görüşüldüğü esnada Tomarza Belediye Başkanı Sayın Osman Koç ile bir diyalog yaşandı. 77.madde oylamaya geçildiği sırada Sayın Osman Koç söz alarak bu maddeye karşı olduklarını, gerekçe olarak da kendi ilçesindeki eksiklikleri gösterdi. Biz de 77.maddede bu eksiklikleri söylemenin uygun olmayacağını, Cemevine tahsis edilen bir araçla kıyaslama yapılmaması gerektiğini söyledik. Hizmetlerinizde eksiklikleriniz olabilir, bunları gidermekte sizin belediyenizin görevi. Sıkıntılarınızı mecliste dile getirebilirsiniz ama biz bu maddeyle bir bağlantı kurulmasının doğru olmadığına dikkat çekmek istedik. Başkan anlamadığımız bir nedenden dolayı geriliyor, dün gidip bir basın kuruluşunda beyanat vermeye çalışıyor orada Cemevi ile ilgili maddeye evet dediklerini söylüyor. Bunlar kayıtlarda mevcuttur, 77.maddede sayın Osman Koç’un beyanatı da, bizim beyanatımız da mevcuttur. Orada sayın Osman Koç ve İYİ Parti grubu o maddeye red verdi diğer grupların oy çokluğu ile o madde geçti ama sayın Osman Koç dün evet verdik gibi bir ifade kullandı. Buradan Osman Koç’a sesleniyorum çık ve o maddeye neden red verdiğini açıklayarak kamuoyunu bilgilendir. Biz şu gerekçelerden dolayı bu maddeye red verdik diyerek, verdiğini kararın arkasında dur. Bir gün önce red verip, bir gün sonra çıkıp biz o maddeye aslında evet dedik, o madde geçti demek bir Belediye Başkanına yakışacak bir ifade değil. Aslanlar gibi çık reddinin arkasın da durabiliyorsan dur. İnsanlara farklı bir boyutta işi kişiselleştirmeye kalkma. Diyorsun ki, Sayın Başkan, bu arkadaş her mecliste konuşuyor, elbette ki konuşacağız biz halkımızın sorunlarını dile getirmek için geldik, laf olsun diye oturmak için gelmedik. Halkın, Kayseri’nin, Talas’ın, Tomarza’nın, Felahiye’nin her ilçenin her köyün her Mahallenin sorunları elbette ki mecliste konuşulacak” şeklinde konuştu.