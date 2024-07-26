Milletvekili Genç, Basın İlan Kurumu Kayseri Şubesinin kapatılmasını eleştirdi
CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri dahil 13 ilde Basın İlan Kurumu şubelerinin kapatılarak başka bölge müdürlüklerine taşınmasını eleştirdi.
Milletvekili Aşkın Genç TBMM'de durumu şu şekilde dile getirdi:
'❗️Basın İlan Kurumu’nun Kayseri dâhil 13 ilde şubelerini kapatma kararı, yerel basının ve basın mensuplarının yaşayacağı zorluklar göz ardı edilerek alınmıştır.
❗️“Tasarruf” adı altında alınan bu kararlar Kayseri gibi önemli bir şehrin gelişimini baltalamakta ve burada yaşayan vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine erişimini zorlaştırmaktadır.'