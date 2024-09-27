3. Kapadokya Okçuluk Festivali düzenlenecek

Kapadokya Bölgesi’nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde 29 Eylül tarihinde Kapadokya Geleneksel Okçuluk Festivali düzenlenecek.

Uçhisar Belediye Başkanı Abdullah Çamcı yaptığı açıklamada, bu yıl 3.’sü gerçekleştirilecek Kapadokya Geleneksel Okçuluk Festivali’ne Türkiye’nin dört bir yanından 2 yüze yakın sporcunun katılacağını söyledi. Çamcı, Gökbörü Geleneksel Spor Kulübü öncülüğünde Nevşehir Valiliği, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Uçhisar Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Nevşehir İl Temsilciliği işbirliği ile gerçekleştirilecek 3. Kapadokya Geleneksel Okçuluk Festivali’nin , 29 Eylül Pazar günü 09:00-16:00 saatleri arasında Uçhisar Kalesi civarında gerçekleştirileceğini kaydetti. Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı (JAKEM) bünyesindeki geleneksel atlı okçular da festival alanında açılış yürüyüşüne katılacak. Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışmaları kural olarak Türk tarihinin herhangi bir dönemini yansıtan geleneksel kıyafetlerin giyilmesi, doğal ve geleneksel okçuluk malzemeleri kullanılmasından dolayı spor etkinliğinin yanı sıra görsel bir kültür şöleni olarak gerçekleşiyor.

Sporcu olarak başvuru yapmak ve detaylı bilgi isteyenler www.gokboru.org.tr internet sitesini ziyaret edebilir.