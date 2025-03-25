31 suç kaydı bulunan kadın firari yakalandı
Kayseri'de jandarma ekiplerince 'Konut dokunulmazlığını ihlal, Mala zarar verme ve Çeşitli Hırsızlık suçlarından 31 ayrı suç kaydı ile toplam 62 yıl 45 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.S. yakalandı.
Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; ‘Konut dokunulmazlığını ihlal, Mala zarar verme ve Çeşitli Hırsızlık’ suçlarından 31 ayrı suç kaydı ile toplam 62 yıl 45 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.S. Melikgazi İlçesi Yeşilyurt Mahallesinde yakalandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen G.S.nin cezasının kısa süre önce doğum yapması sebebiyle 1yıl 6 ay süre ile 28.04.2026 tarihine kadar ertelenmesine karar verildi.