50 yıllık köy bakkaliyesinin ismi burada yaşayacak

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde bulunan köy dolmuşu duraklarında 50 yıl boyunca bakkaliye işleterek bekleyen yolcuları iş yerinde ağırlayan Bekir Ünal’ın ismi, Bünyan Belediyesi tarafından yaptırılan mini terminal içerisindeki bekleme salonunda yaşayacak.

Bünyan’da daha önce ’Köprülü Meydan’ olarak bilinen bölgede 50 yıl boyunca bakkaliye işleten 79 yaşındaki Bekir Ünal, duraklarda köylere gitmek için bekleyenlere hem binecekleri araçları tarif etti, hem de kadın ve çocukları dükkanında misafir ederek dışarıda bırakmadı. İlçede yaşayan ve dışarıdan gelen vatandaşların hemen hepsinin tanıdığı Bekir amcayı Bünyan Belediyesi de unutmadı. Belediye tarafından ilçe merkezine yaptırılan mini terminal içerisinde bulunan bekleme salonuna Bekir Ünal Bekleme Salonu ismi verilerek, işinden emekli olan bakkaliyenin ismi burada yaşatılacak.

İsminin salona verildiğini duyunca gururlandığını ve ağladığını söyleyen 79 yaşındaki Bekir Ünal, “Bakkalımı 50 sene işlettim. O zamanlar çok güzeldi, bereketliydi. Eşle dostla sohbet ederken alışveriş yapardık. O zamanlar belediyenin yapmadığı hizmeti 50 sene boyunca ben yaptım. Köylülerin heybesini, sepetini, paketini yani her şeyini ben dükkanımda muhafaza ettim. Gelen giden çocuklar, kızlar içeride otururlardı. Hepsi beni severler ve sayarlar bir ağabeyi, amcası gibi. Benim dükkanım köylerin durak yerinde olduğu için o zamanlar gelen giden çok olurdu. Gelene gidene yol gösterirdik hangi köye hangi arabanın gideceği konusunda. Yeni yapılan bekleme salonuna benim ismimi veren belediye başkanıma çok teşekkür ederim. Bekir ağabeyinin adını yaşatmak için benim ismimi oraya verdiler. Ben öğrenince ağladım, koltuklarım kabardı. Ben durakta bekleyenlere nasıl yardım ediyordum; mesela köye gideceksin, gelirdin benden alışveriş yapardın. Paketi bırakırdın geleceğin saati söylerdin, nereye gideceğini söylerdin. Arabayı gösterirdik, el sallardık giderdin. Şimdi evde oluyoruz, dükkanı açmıyoruz uzun zaman. Telefonlar durmuyor. Hep öyle, Almanya’dan ararlar, Fransa’dan ararlar, Türkiye’nin her yerinden ararlar. Öğretmenler, askerler eskiden cezaevi vardı oradaki askerlerin hepsi ararlardı. Bayramda tebrik ederlerdi, hala da arayanlar devam ediyor” dedi.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun da Bekir Ünal’ın bekleyenlere sahip çıktığını ve ilçede yaşayan herkesin onu tanıdığını söyleyerek, “Öncelikle buranın hikayesinden başlayalım. Biz pazar yerini modern bir pazar yeri yaptıktan sonra buranın önüne de bir mini terminal ihtiyacı duyduk. Bunu da şu amaçla duyduk, burada 46 tane mahallemiz var. Bunun 33 tanesi köyden geçen mahalle. Köy statüsünden mahalle oldular. Buradaki insanlar köylerimizden pazara geldiğinde hem araçlarını beklerken hem de ulaşımları kolay olsun diye burada bekleme salonu olsun amacı ile mini terminali oluşturduk. Çok da dua aldık, buranın en büyük özelliği insanlar Salı günleri pazar yerine geliyor. Kadınlarımız çocuklarımız bekleyecek yerleri olmadığı için araçları gidene kadar, örneğin 9’da geldilerse ve 2’de gideceklerse bu 4-5 saatlik zamanı bir yerde geçirmeleri lazım. Alışverişini yapan vatandaşımız burada bekleme salonumuzun olduğu, içerisinde emzirme odası, abdesthaneler, mescitler ve çay ocağı olan yerimizde içeceklerini yudumluyor. Hatta internetimiz de bulunmakta burada. Gençlerimiz de yaşlılarımız da burada akşama kadar, otobüslerinin gideceği saate kadar bekleyebiliyorlar. Bünyan’ın merkezinde bir yer. Bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kapalı pazar yerinden sonra buranın büyük bir gereksinim olduğunu düşündük. Bünyan’da zaten gelenekselleşmiş bir durum vardı. Bekir Ünal amcamız vardı, Allah hayırlı ömürler nasip etsin. 50 yıl bilfiil Köprülü Meydan’da bakkallık yapmıştı, daha yeni emekli oldu zaten. Biz de şunu düşündük; bütün köylüler gelir, Bekir amcamızın orada oturur. Dükkanın içerisinde bir bankta oturur hem soğuktan korunurlar hem de hanımefendiler ve çocukların bir kapısı olurdu. Allah bin kere razı olsun ondan, bütün halk tanır onu. Bugün 30 bin nüfus varsa ben dahil hepsi de Bekir amcamızın dükkanında oturmuştur. Ona bir jest olsun dedik. Burada oluşturduğumuz güzel alanın içerisindeki salona Bekir Ünal Bekleme Salonu ismini verdik. Bekir amcaya da çok teşekkür ediyorum; çünkü o hepimizin amcası ve bu insanlara uzun yıllar koruma yaptı, özellikle de gelen insanları korudu” ifadelerini kullandı.