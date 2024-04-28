6'ncı kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Sivas'ta bir inşaatın 6'ncı katından düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

6'ncı kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
Kayseri GündemEditör

Sivas’ta bir inşaatın 6’ncı katından düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay, İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir şantiyede meydana geldi. İnşaat firmasında kalıp ustası olarak çalışan Fahri Arı (52), 6’ncı katta çalıştığı esnada dengesini kaybederek yere düştü. Arı’nın düştüğünü fark eden işçiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. 52 yaşındaki işçi, ambulansla Sivas Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Fahri Arı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Arı’nın cenazesi Adli tıp Morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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