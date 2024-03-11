6 Yaşındaki Ravza, diyabet sensörüne kavuştu

Sivas Numune Hastanesi'nde tedavi alan Tip 1 Diyabet tanısı konulan 6 yaşındaki Ravza Betül Aslan'a diyabet sensörü takıldı.

6 Yaşındaki Ravza, diyabet sensörüne kavuştu
Kayseri GündemEditör

Sivas Numune Hastanesi’nde tedavi alan Tip 1 Diyabet tanısı konulan 6 yaşındaki Ravza Betül Aslan’a diyabet sensörü takıldı.

Sivas’ta yaşayan 6 yaşındaki Ravza Betül Aslan’a diyabet hastalığı tanısı konuldu. Tanı sonrası Sivas Numune Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi bölümünde tedavi gören Aslan, diyabet sensörüne kavuştu. Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Dr. Senem Esen gözetiminde Diyabet Hemşiresi Fatoş Albayrak tarafından hasta Ravza Betül Arslan’a diyabet sensörü takılırken, aileye de diyabet sensörü kullanımı ile ilgili eğitim verildi.

İHA
Kayseri Gündem

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