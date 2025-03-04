9 yaşındaki Rümeysa'dan kan bağışı çağrısı
Erciyes Üniversitesi KANKA Çocuk Hematoloji Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören Rümeysa Dumlu, kan bağışının önemine dikkat çekmek için eğlenceli bir video çekerek destek çağrısında bulundu.
Kayseri’de yaşayan 9 yaşındaki Rümeysa Dumlu, lösemi tedavisi nedeniyle kök hücre nakli oldu. Erciyes Üniversitesi KANKA Çocuk Hematoloji Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören minik Rümeysa, kan bağışının önemine dikkat çekmek için eğlenceli bir video çekerek destek çağrısında bulundu.