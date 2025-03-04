9 yaşındaki Rümeysa'dan kan bağışı çağrısı

Erciyes Üniversitesi KANKA Çocuk Hematoloji Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören Rümeysa Dumlu, kan bağışının önemine dikkat çekmek için eğlenceli bir video çekerek destek çağrısında bulundu.

9 yaşındaki Rümeysa'dan kan bağışı çağrısı

Kayseri’de yaşayan 9 yaşındaki Rümeysa Dumlu, lösemi tedavisi nedeniyle kök hücre nakli oldu. Erciyes Üniversitesi KANKA Çocuk Hematoloji Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören minik Rümeysa, kan bağışının önemine dikkat çekmek için eğlenceli bir video çekerek destek çağrısında bulundu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Talas Meclisi'nden başkan Yalçın'a Gazze'ye Yardım Yetkisi
Talas Meclisi'nden başkan Yalçın'a Gazze'ye Yardım Yetkisi
KASKİ'den Vatandaşlara Dijital Hizmet Kolaylığı
KASKİ'den Vatandaşlara Dijital Hizmet Kolaylığı
Kayseri'de 'Çek, Gönder' Uygulaması ile Anında Çözüm Dönemi Başladı
Kayseri'de "Çek, Gönder" Uygulaması ile Anında Çözüm Dönemi Başladı
Kayseri'de açılan bu lokantada 4 çeşit yemek 50 TL
Kayseri'de açılan bu lokantada 4 çeşit yemek 50 TL
Kayseri AFAD tarafından Deprem Haftası etkinlikleri düzenlendi
Kayseri AFAD tarafından Deprem Haftası etkinlikleri düzenlendi
Kayseri itfaiyesi, şubat ayında 680 itfai olaya müdahale etti
Kayseri itfaiyesi, şubat ayında 680 itfai olaya müdahale etti
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!