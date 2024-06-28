Paraşüt alanı, millilerin 16 tur maçı için hazır

A Milli Futbol takımının Euro 2024'te Avusturya ile oynayacağı son 16 turu maçı, Talas Belediyesi'nin organizasyonu ile yine dev ekranda izlenecek.

Paraşüt alanı, millilerin 16 tur maçı için hazır
Kayseri GündemEditör

A Milli Futbol takımının Euro 2024’te Avusturya ile oynayacağı son 16 turu maçı, Talas Belediyesi’nin organizasyonu ile yine dev ekranda izlenecek.

Türkiye-Portekiz ve Türkiye-Çekya grup maçlarının heyecanını dev ekrandan on binlere yaşatan Talas Belediyesi, şimdi de son 16 turu maçı için hazırlıklarını tamamladı. Topladığı 6 puanla ikinci sıraya yerleşerek gruptan çıkma başarısını elde eden Türk Milli takımının Avusturya ile oynayacağı önemli maç, 2 Temmuz Salı günü Yamaç Paraşütü İniş Alanı’nda dev ekranda sporseverlerle buluşacak.

Saat 22.00’de başlayacak organizasyona vatandaşların daha önce olduğu gibi yine büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

Paraşüt alanı, millilerin 16 tur maçı için hazır
Paraşüt alanı, millilerin 16 tur maçı için hazır
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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