ABD'li Müslüman gruplar Biden'ın iftar programını protesto etme kararı aldı

ABD’nin önde gelen Müslüman sivil toplum kuruluşlarının liderleri, ABD Başkanı Joe Biden’ın vereceği iftar yemeğini protesto ederek Beyaz Saray önünde "Gazze’de ateşkes için alternatif iftar" programı düzenleme kararı aldı.

İsrail’e yönelik desteğiyle uluslararası kamuoyunun tepkisini çeken ABD’ye bir tepki de ülkede yaşayan Müslümanlardan geldi. Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi’nden (CAIR) yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın salı akşamı yapacağı iftar programına katılmayı reddeden pek çok Müslüman grup liderinin Beyaz Saray’ın karşısındaki Lafayette Parkı’nda "Gazze’de ateşkes için alternatif iftar" programı düzenleyeceği bildirildi. Biden yönetiminin Gazze politikasının iflas ettiği ifade edilen açıklamada, ABD’nin İsrail’e yaptığı askeri yardımların Gazze’deki katliamları kolaylaştırdığı vurgulandı. Yapılacak alternatif iftar programında “acil ve kalıcı” ateşkes çağrısında bulunulacağı kaydedildi.