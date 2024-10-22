6'ncı Bilim Şenliği TÜBİTAK iş birliği ile gerçekleşecek

Büyükşehir’in 6’ncı Bilim Şenliği TÜBİTAK’ın 4007-Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Eğitim ve bilim alanında gençler başta olmak üzere tüm vatandaşların en güçlü destekçisi olan Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ev sahipliğinde Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde düzenleyeceğimiz 6’ncı Bilim Şenliği’nin heyecanını yaşıyoruz. Bu güzel heyecanla birlikte TÜBİTAK tarafından 4007-Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında bilim şenliğimizin destek almaya hak kazandığının da mutluluğunu hemşehrilerimizle paylaşıyoruz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri 6’ncı Bilim Şenliği’nde bilim meraklılarının farklı bilim dallarını keşfetme, kendi deneylerini yapma ve bilimin büyülü dünyasını daha yakından tanıma fırsatı bulacaklarını kaydederek, “Öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm bilim meraklısı hemşehrilerimizi TÜBİTAK tarafından desteklenecek Kayseri 6’ncı Bilim Şenliği’mizde bilimin büyülü dünyasının kapılarını aralamaya davet ediyorum” dedi.