Utandıran Tablo: Hileli ve Taklit ürün satan Kayserili firma sayımız 45'e çıktı

Hileli veya taklit ürünler yaptığı saptanan firmaların 2.ci listesinde Kayseri’den 26 firma var.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilkini dün yayınladığı taklit veya tağşiş yaptığı saptanan firmalar listesinde Kayseri'den 19 firma yer almıştı. Bugün ise 2.si listede Kayseri’den 26 firma yer aldı. Açıklamada firmaların ürettiği ürünlerin detayları ve uygunsuzluk nedenleri belirtildi.

Açıklamaya göre Kayseri’de;

Hisar Çikolata Şekerleme, Güldüoğlu Şekerleme Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,

Özselamoğlu Gıda Sanayi ve Ticaret,

Er Et Erciyes Et ve Et Ürünleri Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti.,

Antep Eli Lahmacun,

Zirve Danacı Sucukları Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.,

Kayseri Mercan Gıda Üretim Paz. San. Dış Tic. Ltd Şti.,

Çimen Market, Yeni Murat Kasabı, Arda Et Ürünleri San. ve Tic. Ltd.,

ASR Et Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.,

Ünal Gıda ve İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti,

As-Ar Gıda İnş. Teks. Hurda ve Pet. Ür. San. Tic. Ltd. Şti.,

Özdamla Doğal Gıda,

Ceylan Süt Mamülleri Gıda Teks. Ev Alt. Fot. San. Ve Tic. Anonim Şirketi,

Hak Süt ve Süt Ürünleri, Sütçübey Süt Ürünleri,

Sizin Gıda,

Demkay Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi,

Keyif Süt Ürünleri Gıda Tar. Hayv. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti,

Birsen Güven Gıda San. ve Tic. Anonim Şti.,

Demircioğlu Süt Ürünleri,

Süttad Süt Ürünleri Anonim Şirketi,

BMY Süt Çiftliği, Arısoy Petrol Ürünleri inşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi,

Mustafa ve Mehmet Sevilay Süt ve Süt Mam. İnş’ın taklit ve tağşiş yaptığı saptandı.

Birinci gün açıklanan listede 12 Kayseri firmasının 19 ürünü vardı:

Bakanlık tarafından yayınlanan listede Kayseri’de bulunan firmaların listesi şu şekilde:

"-Arda Et Ürünleri’nin “Danacıoğlu” markalı ısıl işlem görmüş dana sucuğunda kanatlı eti tespiti, deri dokusu tespiti.

-Arda Et Ürünleri’nin “Danacıoğlu ala” markalı ısıl işlem görmüş dana sucuğunda kanatlı eti tespiti.

-Arda Et Ürünleri’nin “Hakimiyet” markalı dana dilim kavurmasında sakatat (kalp) tespiti.

-Arda Et Ürünleri’nin “Şanlı” markalı dana dilim kavurmasında sakatat (kalp) tespiti.

-ASR Et Ürünleri’nin “Kayseri zirve” markalı evlik ısıl işlem görmüş dana sucuğunda kanatlı eti tespiti.

-ASR Et Ürünleri’nin “Zirveden” markalı ısıl işlem görmüş piliç kuvez sucuğunda mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti.

-Başyazıcıoğlu Et ve Gıda Sanayi’nin “Başyazıcı” markalı evlik dana sucuğunda sakatat (baş eti) tespiti.

-Erciyes Sakatat Et, Tavuk şirketinin “Battaloğlu Gurbe” markalı ısıl işlem görmüş dana sucuğunda sakatat (baş eti) tespiti.

-Erciyes Süt Ürünleri Şirketi’nin “Narlıtepe” markalı tam yağlı ay çekirdeği, mısır çeşnili eritme peynirinde “nişasta” tespiti.

-Erciyes Süt Ürünleri Şirketi’nin “zirve” markalı tam yağlı ay çekirdeği, mısır çeşnili eritme peynirinde “nişasta” tespiti.

-Hızal Gıda’nın “Hocaoğlu” markalı ısıl işlem görmüş piliç sucuğunda mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti.

-İnternational Seyahat Şirketi’nin “ak lezzet süt ürünleri” markalı yoğurdunda bitkisel yağ ve nişasta tespiti.

-Kaynar Süt ve Ürünleri Şirketi’nin “lezzeti tadında süt çiftliği” markalı tam yağlı taze kaşar peynirinde bitkisel yağ ve yağ oranının düşük olması tespiti.

-Kayseri Mercan Gıda Şirketi’nin “mercan çiftliği” markalı piliç kangal sucuğunda mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti.

-Özmenoğlu Et Ürünleri Şirketi’nin “burcu” markalı dana sucuğunda sakatat (taşlık) tespiti.

- Özmenoğlu Et Ürünleri Şirketi’nin “Levent Karakaya” markalı dana sucuğunda sakatat (baş eti) tespiti.

-Safi Süt ve Süt Ürünleri şirketinin “Safi” markalı çörek otlu az yağlı beyaz peynirinde yağ oranının düşük olması tespiti."

Forum Kayseri’deki firmada listede

Öte yandan; her gün binlerce vatandaşın uğradığı Forum Kayseri’de faaliyet gösteren ’Arby’s markalı pişmiş dana etinde de kanatlı eti tespit edildi.