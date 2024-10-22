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- Stratejik Eksende Dijital Dönüşüm Seminerleri Başlıyor
Stratejik Eksende Dijital Dönüşüm Seminerleri Başlıyor
Bilişim Teknolojileri ve Dijital Pazarlama Uzmanı Ahmet Hamurcu tarafından, Meta Platformu ortamında veriecek olan 'Stratejik eksende Dijital liderlik, dijital Dönüşüm ve Dijital Pazarlama' konulu eğitim seminerleri 4 gün sürecek.
Dijital Pazarlama Uzmanı Ahmet Hamurcu tarafından, Meta Platformu ortamında veriecek olan 'Stratejik eksende Dijital liderlik, dijital Dönüşüm ve Dijital Pazarlama' konulu eğitim seminerleri 4 gün sürecek.
Kayseri Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası'nın organize ettiği ve Hizmet Binasında verilecek olan 16 saatlik eğitim, 31 Ekim, 1 Kasım, 2 Kasım tarihlerinde saat : 19.00-22.00; 3 Kasım günü de 10.00-18.00 saatleri arası olmak üzere 16 saatte tamamlanacak.
Ücretli olan bu eğitime kayıt olup detaylı bilgi almak için;
https://forms.gle/GAgfSeAwh94E44wi9