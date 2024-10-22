Stratejik Eksende Dijital Dönüşüm Seminerleri Başlıyor

Dijital Pazarlama Uzmanı Ahmet Hamurcu tarafından, Meta Platformu ortamında veriecek olan 'Stratejik eksende Dijital liderlik, dijital Dönüşüm ve Dijital Pazarlama' konulu eğitim seminerleri 4 gün sürecek.

Kayseri Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası'nın organize ettiği ve Hizmet Binasında verilecek olan 16 saatlik eğitim, 31 Ekim, 1 Kasım, 2 Kasım tarihlerinde saat : 19.00-22.00; 3 Kasım günü de 10.00-18.00 saatleri arası olmak üzere 16 saatte tamamlanacak.

Ücretli olan bu eğitime kayıt olup detaylı bilgi almak için;

https://forms.gle/GAgfSeAwh94E44wi9