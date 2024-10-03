Böhürler:  'Bugüne kadar BM kürsüsünden dünyaya çağrı yapan bir Türkiye Cumhurbaşkanı gördünüz mü?'

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, bütün dünyanın izlediği bir tehdit bulunduğunu söyleyerek, "Bugün bu tehdide Türkiye olarak vereceğimiz cevap yakın geleceğimizi belirleyecek." diye konuştu.

Orta Doğu'nun vahşi bir savaşla hızla değiştirildiğini belirten Böhürler, "Uluslararası düzen yıpranıyor. Savaşlara, soykırımlara, dehşete karşı ortaklık için kurulmuş ve her kurumsal barbarlıkta görevini yapması için dönüp baktığımız Birleşmiş Milletler, iyi niyet elçiliğinden ibaret kalmış durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM kürsüsünden yaptığı konuşmaya işaret eden Böhürler, "Siz bugüne kadar BM kürsüsünden hem de açılış gününde dünyaya çağrı yapan bir Türkiye Cumhurbaşkanı gördünüz mü?" sorusunu yöneltti.

Daha güçlü, daha etkili, daha kapsayıcı bir BM inşa etmenin zamanının geldiğini söyleyen Böhürler, "Bu yenilenme ihtiyacının en önemli sahası bizim bölgemiz. Türkiye, bölgenin en büyük gücü olarak bu inşayı hızla yapabilecek tek ülke." dedi.

AK Parti'li Böhürler, Türkiye'nin, iktidarıyla muhalefetiyle bu acımasız savaşa karşı barış için bütün gücünü kullanacağını kaydetti.