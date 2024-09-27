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Forum Kayseri otoparkında tepki çeken uygunsuz hareketler

Kayseri'de bir alışveriş merkezinin otopark girişinde 2 kişinin kimseye aldırış etmeden uygunsuz hareketler yapması çevredekilerin tepkisini topladı.

Forum Kayseri otoparkında tepki çeken uygunsuz hareketler
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de bir alışveriş merkezinin otopark girişinde 2 kişinin kimseye aldırış etmeden uygunsuz hareketler yapması çevredekilerin tepkisini topladı.

Kayseri’nin merkezinde bulunan Forum Kayseri’nin otopark girişine gelen bir çift, gündüz vakti kimseye aldırış etmeden uygunsuz hareketlerde bulundu. Gündüz vakti çekilen görüntüler vatandaşların tepkisini çekti. Bir süre uygunsuz hareketlerine devam eden çift, daha sonra ayrıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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