Şehit Ersin Öztürk İlk ve Ortaokulu Geleneksel Türk Kültürü Sergisi ilgi görüyor

Veli-öğretmen-öğrenci iş birliği içinde geliştirilen etkinliklere Şehit Ersin Öztürk İlk ve Ortaokulunda bu sefer de Türk Kültürü Sergisi eklendi. Sergi Sosyal Bilgiler ve Görsel Sanatlar dersi kapsamında Havva Nur Özdemir, Gökhan Mızrak, Rabia İzgi ve Elif Şimşek isimli öğretmenlerin planlaması ve uygulaması ile gerçekleşti.

Sergide Türk kültürüne ait; kilim, el işlemesi ürünler, bakır kaplar, yöresel kıyafetler, seramik, ebru sanatı, minyatür sanatı gibi ürünlerin yanı sıra Türk kültürüne ait gözleme, yaprak sarması, mantı, arapaşı, baklava gibi yemekler de sergilendi. Sergi hem çevreden hem de öğrenci ve velilerden büyük ilgi ile karşklandı.

Yeni açılan bir okul olmasına rağmen bir çok etkinliğe imza atan Şehit Ersin Öztürk ilk ve ortaokulu, genç kadrosu ile 'yaparak yaşayarak öğrenme' kapsamında, eğitimi ve öğretimi etkinliklerle kalıcı hale getiriyor.

Kermesler, sergiler, şehit ailesi ziyareti ve bir çok etkinlik ile öğrenciler hem bilinçleniyor, hem öğreniyor hem de eğleniyor.