AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı Ankara'da yapıldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılım sağladığı AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ile AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı da katıldı.

Toplantıda partililere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Toplantımızın hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Türkiye Yüzyılı’nın bayraktarlığını yapan kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyor selamlarımı gönderiyorum. Zora talip olan kardeşlerimizle iftihar ediyoruz. Her birinize mücadelemize verdiğiniz destek için şükranlarımı sunuyorum. Rabbime sizler gibi yol ve dava arkadaşları bahşettiği için şükrediyorum” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç ise toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önemli açıklamalarda bulunduğunu vurgulayarak, “AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda, Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın hitaplarını dinledik. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.