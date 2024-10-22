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Otomobille çarpışan işçi servisi yan yattı: 2 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobil ile çarpışan işçi servisinin yan yattığı kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobille çarpışan işçi servisi yan yattı: 2 yaralı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde otomobil ile çarpışan işçi servisinin yan yattığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde, A.Y. idaresindeki 38 P 1455 plakalı işçi servisi, yan yoldan çıkan İ.Y.’nin kullandığı yabancı plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yan yatarak yaklaşık 50 metre sürüklendi. Çevredeki sürücülerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise her iki aracın sürücüsünü ilk tedavilerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırdı. İncelemelerin ardından kazaya karışan araçlar bulundukları yerden kaldırılırken, kısmen kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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