Jandarma ekiplerinden öğrencilere trafik bilinci eğitimi
Kayseri'nin Akkışla ilçesinde trafik jandarma ekipleri ilk ve orta öğrenimi gören toplamda 148 öğrenciye trafik bilinci oluşturmak için eğitim verdi. Eğitim sonunda öğrencilere Jandarma çocuk dergileri ve Jandarma boyama kitapları hediye edildi.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Akkışla ilçesine bağlı Ortaköy İlkokulu ve Ortaokulu ile Derviş Çakırtekin İlkokulu ve Ortaokulu’nda öğrenim gören 148 öğrenciye; ‘Karşıdan Karşıya Geçme Kuralları, Işık Kuralları, Emniyet Kemerinin Önemi, Karayolu Üzerinde Yayaların Doğru Hareket Tarzı, Yaya ve Okul Geçidi Kullanımının Önemi ve Diğer Genel Trafik Kuralları’ ile ilgili konularda uygulamalı trafik güvenliği eğitimi verdi. Jandarma ekipleri tarafından ayrıca eğitim sonrası öğrencilere Jandarma çocuk dergisi ve Jandarma boyama kitabı hediyeleri verildi.