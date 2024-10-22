Jandarma ekiplerinden öğrencilere trafik bilinci eğitimi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Akkışla ilçesine bağlı Ortaköy İlkokulu ve Ortaokulu ile Derviş Çakırtekin İlkokulu ve Ortaokulu’nda öğrenim gören 148 öğrenciye; ‘Karşıdan Karşıya Geçme Kuralları, Işık Kuralları, Emniyet Kemerinin Önemi, Karayolu Üzerinde Yayaların Doğru Hareket Tarzı, Yaya ve Okul Geçidi Kullanımının Önemi ve Diğer Genel Trafik Kuralları’ ile ilgili konularda uygulamalı trafik güvenliği eğitimi verdi. Jandarma ekipleri tarafından ayrıca eğitim sonrası öğrencilere Jandarma çocuk dergisi ve Jandarma boyama kitabı hediyeleri verildi.