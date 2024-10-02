ABD'li Elizabeth Kayseri'de törenle Müslüman oldu
Melikgazi Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida töreninde, ABD'li Roseanne Elizabeth Freese, Kelime-i Şehadet getirerek İslam'ı seçti.
Müftülükte gerçekleştirilen törende Melikgazi Müftüsü Dr. Emrah Kandemir, Freese'ye İslam dini hakkında bilgilendirmelerde bulundu ve ona İslam'ın temel esaslarını anlattı.
Törenin ardından Müftü Kandemir, Freese'ye ihtida belgesini takdim etti. Roseanne Elizabeth Freese, "Hatice" ismini alarak Müslüman olmanın kendisi için derin bir manevi anlam taşıdığını belirtti ve İslam'ı seçmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.