Şehrin ortasında kovalamaca: Firari yakalandı

Kayseri'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan araç sürücüsü, yaya kaldırımına çıkarak iki araca çarptı. Araçtan inerek yaya şekilde kaçmaya çalışan şahıs ekiplerce yakalandı. E.P. isimli şahsın 16 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.

Şehrin ortasında kovalamaca: Firari yakalandı

Cumhuriyet Mahallesi Kaleönü Caddesi’nde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yaya devriye olarak görev yapan ekiplerinin şüphesi üzerine bir araç durdurulmak istendi. Sürücü polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Yaya kaldırımına çıkıp 2 araca çarparak duran araçtan inen şüpheli yaya olarak kaçmaya çalıştı. Kaçan şüpheliyi bir vatandaş yakalayarak polise teslim etti. Yakalanan şüpheli E.P.’nin (24) ‘yağma’ suçundan 16 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi. Ayrıca şahısta yapılan testlerde uyuşturucu madde etkisinde olduğu tespit edildi. Şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Merkezi

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