Kurumlar vergisinde 'geçmiş yıl zararı mahsubu' ile ilgili yeni düzenleme



KAYSERİ(1HA)—

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, mükelleflerin ödeyecekleri kurumlar vergisi, beyan ettikleri kazancın indirim ve istisnalar düşülmeden önceki tutarının yüzde 10'undan aşağı olamayacak. Bu düzenleme, vergi hesaplamalarında netlik sağlayarak, mükelleflerin yükümlülüklerini belirginleştirmeyi amaç ediniyor.

Düzenleme yapılan kurumlar vergisi hakkında bilgiler veren Yeminli Mali Müşavir Faruk Taşyürek, “Asgari kurumlar vergisine yönelik olarak bir ifade 7524 sayılı kanunda yer aldı. Bu kanun da kanunun gerekçesi de 21 seri nolu kurumlar vergisi genel tebliğine baktığımız zaman asgari kurumlar vergisi şeklinde bir ifade gördük. Bu uygulamaya baktığımız zaman bunun esasında tüm kurumlar için askeri olarak ödenmesi gereken bir kurumlar vergisi öngörmediği özü itibariyle indirim ve istisnalar da bir sınır belirlediği bu indirim ve istisnaların da sadece belli bazı kalemlere yönelik olarak oluştuğunu görürüz. Burada şu şekilde kurumların beyan etmiş olduğu ticari kara kanunen kabul edilmeyen giderler eklendikten sonra kanunda belirtilen diğer belli bazı istisnalar indirildikten sonra %10 üzerinden yapılan bir hesaplamanın ödenecek kurumlar vergisinden ödeme olarak çıkacak kurumlar vergisinden az olmayacağı yönünde bir düzenleme yapıldı. Bu düzenleme ile birlikte kanun lafzında açıkça yer almamakla birlikte 21 nolu kurumlar vergisi genel tebliğinde geçmiş yıl zararlarının bundan mahsup edilmeyeceğine yönelik olarak bir düzenleme yapıldı. Vergisel boyutu ile söylüyorum geçmiş zararlarının burada mahsup edilmemesi ileride bir kısım istenmeyen sonuçlar şeklinde huzursuzluklara sebebiyet verebilir” şeklinde konuştu.