Milletvekili Ataş, Kayseri Toplantısında görüldü

İyi Parti'den istifa eden Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Ankara'da gerçekleştirilen 'Marka Şehir Kayserimiz için Birlikte Neler Yapabiliriz?' programında görüldü.

Milletvekili Ataş, Kayseri Toplantısında görüldü

Yaklaşık bir buçuk ay önce partisinden istifade eden ve bu müddet zarfında pek ortalarda görünmeyen Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ın ‘Marka Şehir Kayserimiz için Birlikte Neler Yapabiliriz?’ programında Ak Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu ile samimi pozlar vermesi, 'marka şehir Kayseri için daha yapacak çok şeyler var' mesajını veriyordu.

Haber Merkezi

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