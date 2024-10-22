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- Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Baki Ersoy'dan destek: 'Ne diyorsa bir bildiği vardır!'
Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Baki Ersoy'dan destek: 'Ne diyorsa bir bildiği vardır!'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a 'Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin.' çıkışına Kayseri Milletvekili Bakir Ersoy'dan destek geldi: 'Ne diyorsa bir bildiği vardır'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan’a “Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin.” çıkışına Kayseri Milletvekili Bakir Ersoy'dan destek vererek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada; 'Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Türk milletinin öncü lideri, Türk devlet geleneğinin sonsözüdür…Ne diyorsa bir bildiği vardır, ne yapıyorsa sonu ve sonucu milli birlik ve kardeşliğe hizmettir…'