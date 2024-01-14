''Abdülhamit Gerçeği'' Mostar Kitap Kahve'de anlatıldı

İlim Hikmet Vakfı Öğretmenler Komisyonu tarafından ayın kitabı olarak belirlenen Orhan Koloğlu'nun yazmış olduğu 'Abdülhamit Gerçeği' kitabı Avukat Fevzi Konaç'ın katılımlarıyla Said Çamdalı moderatörlüğünde Sahabiye Kentsel Dönüşüm binlarında yeni hizmete açılan Mostar Kitap Kahve'de ele alındı.

Sultan II. Abdülhamid'in hayatı ve siyasetinin değişik yönleriyle ele alındığı kitap tahlili programında Eğitimci Yasin Karakaya, Veysel Taşkın, Metin Göğebakan ve Mustafa Kaplan sunumlarını yaptı.

Abdülhamid dönemindeki Dünya ve Osmanlı siyasetinin anlatıldığı programda Yazar Orhan Koloğlu'nun objektif tarih anlayışıyla ele aldığı Sultan Abdülhamid'in kitapta ele alınan yönleri dışında İslam Dünyası için daha farklı anlamlar ifade ettiğine değinen Avukat Fevzi Konaç, İslam Dünyasının değişik coğrafyalarında Abdülhamid'in etkisini örnekler vererek anlattı.

Öğretmenler tarafından yapılan Kitap Tahlili programına katılan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da Musafa Akgün'ün yazdığı 'Yahudi'nin Tahta Kılıcı' kitabının Sultan Abdülhamid dönemini anlatan çok önemli bir çalışma olduğunu belirterek, sunum yapan öğretmenleri tebrik etti.