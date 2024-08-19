Ahilik Müzesi bir yılda 100 bin üzerinde ziyaretçi ağırladı

Cumhuriyet tarihinin ilk külliye alanında yer alan Ahilik Müzesi, bir yılda 100 bin ziyaretçi ağırladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre kurulduğu 23 Eylül 2023 tarihinden itibaren külliye alanı aylık ortalama 5 bin üzerinde ziyaretçi sayısıyla şehrin odak noktası haline geldi. Türk kültürünün önemli bir parçası olan Ahilik geleneğini tanıtmak amacıyla kurulduğu andan itibaren ziyaretçilerine geçmiş ile gelecek köprüsü kuran müzede Ahi Evran’ın kurduğu sistem anlatılıyor. Ahilik teşkilatına ait belge, el sanatları ürünleri, 81 ilden Kırşehir’e getirilen ve zanaatkarlar tarafından yapılan tarihi objeler yer alıyor. Ziyaretçiler; müzede Ahilik geleneğini daha yakından tanıma fırsatı yanında Türk kültürünün zenginliğine ve geçmişine bir yolculuk yapma imkanı elde ediyor.

3 bin 600 metrekare kapalı alanda faal olan müzede esnaflık geleneğindeki 32 meslek kuruluşu da temsil ediliyor.