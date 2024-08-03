Ak Parti eski Kayseri Milletvekili Merkez Parti genel başkanı oldu

AK Parti 24. Dönem Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır, Temmuz 2014 tarihinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-iflas Hukuku ana bilim dalı başkanı Abdurrahim Karslı tarafından kurulan Merkez Parti’nin genel başkanı olarak seçildi.

PELİN GÜNDEŞ BAKIR KİMDİR?

Pelin Gündeş Bakır, 1972 yılında Kadıköy'de doğdu. Aslen Kayseri'nin Melikgazi ilçesinden olan Bakır, 2011 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Kayseri 5. sıra milletvekili adayı olmuştu ve böylece Kayseri'nin üçüncü kadın milletvekili oldu.

Bakır, Ekim 2011'de partisinin Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyeliğine seçilirken 2023 yılında İYİ Parti'ye katıldı. Kayseri’den milletvekili aday adayı oldu ancak ana listeye giremedi ve sonrasında ise İYİ Parti'den istifa etmişti.