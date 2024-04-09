Ak Parti İl Başkanı Üzüm: 'Biz yeniden gönüllere gireriz'

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm; 31 Mart’ta yapılan seçimin sonucuyla ilgili olarak; "Allah’ın izniyle fazlasıyla toparlarız" dedi.

AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, teşkilatın bayramlaşma töreninde konuştu. 31 Mart’ta yapılan seçimi kazasız ve belasız bir şekilde atlattıklarını kaydeden Üzüm, şunları belirtti:

"Önemli bir seçim dönemi atlattık. Kazasız, belasız atlattık. Katkılarından dolayı hem bakanlarımıza hem milletvekillerimize hem belediye başkanlarımıza hem de teşkilatlarımıza teşekkür ederim. Milletimizin tercihi, başımızın tacı dedik. AK Parti her zaman demokrasinin en üst düzeyde temsil edildiği bir kurumdur. Çok önemli bir partidir. Geleneklerimizde ve genlerimizde halkın takdirini her zaman başımızın üzerinde tutmuşuzdur. Bundan sonraki süreçte AK Parti ve Cumhurbaşkanımız halkın gönlüne girdiği için gönülden hiçbir zaman çıkmaz. Biz yeniden gönüllere gireriz. Sadece akıllarda ufak bir karışıklık olmuştur. Allah’ın izniyle fazlasıyla toparlarız. Bu konuda da AK Parti teşkilatları olarak bu büyük aileyi herkese hissettirdiğimiz kanaatindeyim."