AK Parti Kayseri Milletvekili Özsoy'un annesi toprağa verildi
AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy'un hayatını kaybeden annesi toprağa verildi.
AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy’un hayatını kaybeden annesi toprağa verildi.
AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy’un annesi Hayriye Özsoy, hayatını kaybetti. Merhume Özsoy, öğle namazına müteakip Yahyalı Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Yahyalı Ahçılı Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Cenaze namazına; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; AK Parti Kayseri Milletvekili Murad Cahid Cıngı, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, merhumenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.