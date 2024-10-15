Almanya ziyaretini tamamlayan Cıngı, yurda döndü

AK Parti Genel Merkezi’nin görevlendirmesiyle Almanya’nın Baden Württemberg eyaletine giden AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, yoğun geçen ziyaretlerden sonra yurda dönüş yaptı.

AK Parti Genel Merkezi ile Almanya Köln merkezli Uluslararası Demokratlar Birliği UID organizasyonunda Almanya’nın Baden Württemberg’de yaşayan Türk’ler, STK temsilcileri, iş insanları ve gençler ile bir araya gelmek üzere Almanya’ya seyahat gerçekleştiren Cıngı, temaslarına Türkiye Cumhuriyeti Stuttgart Başkonsolosu Makbule Koçak Kaçar’ı ziyaret ederek başladı. Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Ludwigsburg, Göppingen ve Balingen şubelerini ziyaret eden Milletvekili Cıngı, Kornwestheim ve Sulz da içinde olmak üzere Almanya’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve dernek başkanları ile bir araya gelerek, yurt dışında yaşayan Türklerin karşılaştıkları sosyal, siyasi ve kültürel meseleler hakkında bilgi aldı.

Yurt dışı temasları kapsamında Stuttgart bölgesinde yaşayan Kayserili hemşehrilerini ihmal etmeyen Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri Özvatan Derneği ve Alamaettin Kasabası Sosyal Dayanışma Derneği ile de bir buluşma gerçekleştirdi. Hemşehrileri ile hasret gideren ve onların problemlerini dinleyen Cıngı’ya dernek üyeleri kendi öz vatanlarından uzakta, gurbette kendilerini unutmayarak ziyaret ettiği için teşekkürlerini iletti.

Ziyaretle alakalı bir açıklama yapan AK Parti Kayseri Milletvekili Cıngı, “Cumhurbaşkanımızın yurt dışında yaşayan Türklerle alakalı hassasiyetini tüm halkımız yakinen biliyor. 2002’den beri onlar için çok büyük ve önemli düzenlemeler yapıldı. Bununla birlikte son dönemde özellikle Avrupa’da yükselen aşırı milliyetçilik ve yabancı düşmanlığı dünyanın takip ettiği önemli bir sosyal gündem. Dolayısıyla soydaşlarımıza Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sürekli yanlarında olduğunu ifade etmek ve onlara moral vermek maksadıyla bu ziyaret programı planlandı. AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığımız ve UID işbirliği ile Baden Württemberg eyaletinde, içinde farklı görüş ve siyasi düşüncelere de sahip olan çok sayıda sivil toplum organı, dernek, kurum ve şahıslarla görüşmeler yaptık. Hem orada yaşadıkları problemleri ve talepleri hem de ülkemizle alakalı fikir ve önerilerini dinledik. Bunlar raporlanarak devletimizin ilgili birimlerinde değerlendirilecek ve gereken refleks ortaya konacaktır. Her şeyden önce gurbette yaşayan vatandaşlarımız AK Parti’nin yurt dışı Türkler için böyle bir ziyaret programı yapmasından ve kendilerine değer verilmesinden duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir. Özellikle Stuttgart’da yasayan başta Özvatanlı, Alamettinli ve Tomarzalı hemşehrilerimiz olmak üzere bütün Kayserililer de şehrimize hususi selamlarını göndermişlerdir" ifadelerini kullandı.