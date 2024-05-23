Amasya'da soğan hasadı başladı: Tarlada kilosu 7 TL

Amasya'da erkenci soğan hasadı başladı. Türkiye'de soğan üretiminde 2. sırada bulunan kentte bu yıl 428 bin tondan fazla soğan rekoltesi bekleniyor. Üreticilerin göz yaşartmadığını duyurduğu soğan tarlada kilosu 7 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Amasya'da soğan hasadı başladı: Tarlada kilosu 7 TL
Kayseri GündemEditör

Amasya’da erkenci soğan hasadı başladı. Türkiye’de soğan üretiminde 2. sırada bulunan kentte bu yıl 428 bin tondan fazla soğan rekoltesi bekleniyor. Üreticilerin göz yaşartmadığını duyurduğu soğan tarlada kilosu 7 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

“Üretimin yüzde 13’ünü Amasya karşılıyor”

79 bin dekar alanda soğan tarımı yapıldığını belirten Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, “Türkiye’de soğan üretiminde 2’nci sıradayız. Üretimin yüzde 13’ünü sadece Amasya karşılıyor. Bu yıl 428 bin 500 ton rekolte bekliyoruz. Verim gayet güzel. İnşallah üreticilerimiz için bereketli bir yıl olur” dedi.

Orta Doğu ve Avrupa’ya soğan gönderiliyor

Yurdun dört bir yanına gönderilen Amasya soğanının dış pazarda da alıcısının olduğuna değinen Çetin, “Orta Doğu ülkelerine ürün gönderiyoruz. Avrupa ülkelerine de zaman zaman ürün gönderilmekte” diye konuştu.

“Soğanımız gözleri yaşartmaz”

Uzun yıllardır soğan üretimi yapan Oluz Köyü Muhtarı Sami Baş ise “Soğanımız kesildiğinde gözleri yaşartmaz. Tatlı soğandır. Herkese tüketmelerini tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

Artan maliyetler karşısında üretimi sürdürdüklerine işaret eden Baş, “Üretmeye devam ediyoruz. Devletimize, milletimize faydalı olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İHA
Kayseri Gündem

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