Anbar Mahallesi'nde bir şahıs çırılçıplak dolaşırken görüldü
Melikgazi İlçesi Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bir şahıs çırılçıplak yolda yürürken görüldü. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.
Olay Melikgazi İlçesi Anbar Mahallesi üzerinde meydana geldi. Saat 14.00 sıralarında bir kişi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde çırılçıplak yürürken görüldü. Dondurucu soğukta çevredekilere aldırış etmeden yürüyen şahıs vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Polis ekiplerinin şahsa müdahale ettiği öğrenildi.
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