  • Haberler
  • Sivas
  • Ani ölümü herkesi hüzne boğmuştu, minik Asel son yolculuğuna uğurlandı

Ani ölümü herkesi hüzne boğmuştu, minik Asel son yolculuğuna uğurlandı

Sivas'ta ani ölümüyle herkesi hüzne boğan 6 yaşındaki Asel Sapdüzen, son yolculuğuna uğurlandı.

Ani ölümü herkesi hüzne boğmuştu, minik Asel son yolculuğuna uğurlandı
Kayseri GündemEditör

Sivas’ta ani ölümüyle herkesi hüzne boğan 6 yaşındaki Asel Sapdüzen, son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgilere göre olay dün, Kılavuz Mahallesi’nde bulunan Şehit Nuri Yazanel Anaokulu’nda meydana geldi. İddialara göre, Asel Sapdüzen ismindeki 6 yaşındaki çocuk bilinmeyen bir nedenle bayılarak yere yığıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minik Asel olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamadı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatırken küçük Asel için Ay Yıldız Caminde cenaze namazı kılındı. Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazına minik Asel’in anne ve babası, ebeveynlerinin mesai arkadaşları, Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener ve çok sayıda vatandaş katıldı. Minik Asel’in naaşı kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke çocuk mezarlığına defnedildi.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Şehit pilotların kimlikleri belli oldu
Şehit pilotların kimlikleri belli oldu
Talas'ta Çevre Günü'nde atık yağ getirene sürpriz hediye
Talas'ta Çevre Günü'nde atık yağ getirene sürpriz hediye
Türkiye-Almanya Danışma Günleri 25 Haziran'da başlıyor
Türkiye-Almanya Danışma Günleri 25 Haziran'da başlıyor
Herkes bu fuarı konuşuyor
Herkes bu fuarı konuşuyor
Şehit pilotların naaşları Adli Tıp'a kaldırıldı
Şehit pilotların naaşları Adli Tıp'a kaldırıldı
Başkan Büyükkılıç'a hayırlı olsun ziyaretleri hâlâ devam ediyor
Başkan Büyükkılıç'a hayırlı olsun ziyaretleri hâlâ devam ediyor