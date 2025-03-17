Antika Pazarına yoğun ilgi

Her ayın 3. Pazar günü nostalji severlerin yeni durağı olacak Melikgazi Antika Pazarı’nın yoğun bir ilgiyle karşılandığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi’mizde yine farklı bir etkinliğe daha imza attık. Melikgazi ilçemiz kültür, sanat ve sosyal etkinlikleri ile daha da canlanmaya başladı. Şehir merkezinde Hunat Mahalle'mizde yeni yaptığımız Dedeman Parkı’nın yanında bulunan Nazım Toker Sanat Merkezi'nin önünde açılan Antika Pazarımıza antika tutkunları yoğun bir talep gösterdi. Antika meraklıları ve vatandaşlarımız için keyifli bir gün geçirme fırsatı sunan bu etkinlikte, meraklısı olanların ilgisini çekecek bir şeyler bulması mümkün. Bu pazarımızda sanat, kültür var, geçmiş var, hatıralar var. Burayı gezmeye gelen vatandaşlarımız pazarda bunların hepsi ile buluşmuş oldu. Belki birçok vatandaşımızın hatıraları canlandı. Ayrıca antika tutkunları, farklı dönemlere ait benzersiz eşyaları görüp satın alma fırsatı buldu. Belediyemizin yaptığı bu tür organizasyonlar hem şehrimizin turizmine hem de esnaflarımızın ticari hayatına güzel bir katkı sunuyor. Antika Pazarı’ndan hem esnafımız hem de vatandaşlarımız mutlu ayrıldı. Nisan ayının 3. Pazar günü yeniden düzenleyeceğimiz Antika Pazar’ımıza şimdiden herkesi beklerim.” dedi.

Antikacı esnafı ise bu imkânı kendilerine veren Başkan Mustafa Palancıoğlu’na teşekkür ederek, antikalara olan yoğun ilgiden de oldukça memnun olduklarını dile getirdiler.