Apartmanda çıkan yangında 1 kişi öldü 8 kişi yaralandı

Yangın, saat 21.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi 45’inci Sokakta çıktı. 4 katlı apartmanın 1’inci katında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Duman kısa sürede binayı sardı. Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında, binada farklı dairelerde yaşayan 1’i çocuk 9 kişi dumandan etkilenerek mahsur kaldı. Ekipler, 1’i çocuk 8 kişiyi alevlerin arasından kurtararak, tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. Dumandan etkilenen D. E.’nin (71) ise cansız bedenine ulaşıldı.

Apartmanda bütün daireler kontrol edilerek duman tahliye edildi. Yaralı 8 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yangında yaşamını yitiren D.E.’nin cansız bedeni ise otopsi için hastane morguna götürülürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.