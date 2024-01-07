Apartmanın sığınak kısmında yangın: 1 yaralı
Küçükmustafa Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın sığınak kısmında yangın çıktı. Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırılırken bina sakinleri itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.
- 07.01.2024 11:16
- Güncelleme: 07.01.2024 11:16
Melikgazi İlçesi Küçük Mustafa Mahallesi Atlı Sokak’ta bulunan 4 katlı apartmanın sığınak kısmında saat 00.30 civarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen A.Ş., ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri 4 katlı apartmanın içine dolan dumanı tahliye etmeye çalıştı. Dumanın apartman boşluğuna dolması sonucu balkonlara çıkan bina sakinleri itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.
1ha
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