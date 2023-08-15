Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne battı: 17 Ölü

Önceki gün  Myanmar kıyılarında, ülkeden kaçmaya çalışan Müslüman Arakanlı azınlığa mensup göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu en az 17 kişi hayatını kaybetti.

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  • 15.08.2023 16:32
  • Güncelleme: 15.08.2023 16:32
Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne battı: 17 Ölü

Önceki gün  Myanmar kıyılarında, ülkeden kaçmaya çalışan Müslüman Arakanlı azınlığa mensup göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu en az 17 kişi hayatını kaybetti.

Rakhine Eyaletindeki yardım ekiplerinin bir üyesi olan Pierre La, Malezya'ya gitmekte olan teknenin 3 gün önce dalgalı denizlerde zor koşullarla karşılaştığında 58'den fazla kişiyi taşıdığını söyledi.

17 ceset bulduklarını, yaklaşık 33 kişinin de kayıp olarak değerlendirildiğini, polis tarafından sorgulanmak üzere götürülen 8 kişiyi canlı olarak bulabildiklerini sözlerine ekledi.

Yardım bileşeni, tam yolcu sayısı bilinmemekle birlikte, kurtarma ekiplerinin kayıpları aramaya devam ettiğini açıkladı.

Arakan Eyaletinde Budist çoğunluğun ortasında yaklaşık 600.000 Rohingya Müslümanı yaşıyor.

Özellikle Myanmar ordusunun 2017'de başlattığı kanlı harekâtın ardından, her yıl binlerce Rohingya Müslümanının Myanmar kamplarından bu tehlikeli yolculuğu yaparak, nüfusunun çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu Malezya ve Endonezya'ya ulaşma çabası dikkat çekicidir. Çoğu Bangladeş'e kaçan 750 bin Rohingya kaçtı.

Haber Merkezi

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