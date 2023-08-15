Melikgazi Belediyesi'nin yaz kurslarına büyük ilgi

Melikgazi Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda yaz tatilinde çocukların ve gençlerin hem eğlenmesi hem de öğrenmesi için başlattığı yaz kursları yoğun katılımla devam ediyor.

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  • 15.08.2023 16:23
  • Güncelleme: 15.08.2023 16:39
Melikgazi Belediyesi'nin yaz kurslarına büyük ilgi
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Melikgazi Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda yaz tatilinde çocukların ve gençlerin hem eğlenmesi hem de öğrenmesi için başlattığı yaz kursları yoğun katılımla devam ediyor.

MELMEK çerçevesinde 18 tesiste verilen yaz kurslarından 21 bin 348 kişi faydalanıyor. Yaz kursları ile onlarca gencin yaz tatilinin keyfini çıkardığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yılda çocuklara spor yapma ve yaz tatilini değerlendirme fırsatı sunuyoruz. Kurslarımız, çocukların keyifli, eğlenceli ve sağlıklı vakit geçirerek yaz tatilini değerlendirmesini hedefliyor. 7-14 yaş arasında gençlerimiz ve çocuklarımız alanında uzman eğitmenler eşliğinde belediyemizin tesislerinde spor yapma imkânına kavuştu. İlgi oldukça fazla. Bizde bu durumdan oldukça memnunuz. Kurslarımız talep ediliyor. Kurslarımızda futbol, basketbol, voleybol, jimnastik, hentbol, badminton, yüzme, müzik, folklor, çini, seramik, drama, etkili ve hızlı okuma, zeka oyunları başta olmak üzere 18 tesisimizde 12 alan ve 64 branşta eğitim veriliyor. Kursumuza katılan tüm gençlerimize teşekkür eder başarılar dilerim” dedi.

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İHA

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