Aranan şahıslar jandarmadan kaçamadı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda; haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ’Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık’, ’Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması’ ve ’Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak’ suçlarından 11 yıl hapis cezası bulunan H.A. ile ’Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık’ suçundan 16 yıl 3 ay hapis cezası bulunan F.B. yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan JASAT ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise; ’Resmi Belgede Sahtecilik ve Dolandırıcılık’ suçlarından toplam 25 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. ile ’Kasten Öldürme’ suçundan aranması bulunan İ.Ç. de yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan A.K. ile İ.Ç. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.