Aranan şahıslara operasyon: 14 gözaltı

Kayseri'de 91 polisin katılımıyla aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 14 kişi gözaltına alındı.

Aranan şahıslara operasyon: 14 gözaltı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de 91 polisin katılımıyla aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda; çeşitli suçlardan aranan 14 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri; çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda "hırsızlık", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak", "silahla tehdit", "infaz kurumuna yasak eşya sokmak" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 kişi; cezaevine teslim edildi.

Aranan şahıslara operasyon: 14 gözaltı
Aranan şahıslara operasyon: 14 gözaltı
Aranan şahıslara operasyon: 14 gözaltı
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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