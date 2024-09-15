Arda Turan'dan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne övgü dolu sözler

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın profesyonel spora adeta yön veren 1850 metre rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, spor dünyasından övgüler almaya devam ediyor. Futbolun yıldız isimlerinden, eski milli futbolcu ve Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, kamp merkezini ‘muhteşem’ diye niteleyerek “Bir defa mübalağasız o kadar muhteşem bir tesis olmuş ki, yapanların eline emeğine sağlık” yorumunda bulundu.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ndeki U-16 Milli Takımlar Futbol Turnuvası’nda oynanan Türkiye-Romanya maçını yerinde takip ederek, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ni ziyaret eden Türk futbolunun efsane isimlerinden olan ve kariyerine antrenör olarak devam eden Arda Turan, tesisi ‘muhteşem’ olarak niteledi. Turan, “Bir defa mübalağasız o kadar muhteşem bir tesis olmuş ki, yapanların eline emeğine sağlık” diye konuştu.

“Erciyes Yüksek İrtifa, bayıldım”

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ne bayıldığını dile getiren Turan, “Yani hiç Avusturyalarda, Hollandalarda, Almanyalarda o sıcaklarda yanmaya gerek yok. Ülkemizin her yeri, hem Bolu, hem burası Erciyes Yüksek İrtifa, bayıldım. Sahaların zeminleri, içerdeki şartlar, imkânlar, fitness salonları, havuzlar sezon başı kampları yapmaya çok müsait. O yüzden gönülden eline, emeğine sağlık herkesin. İnşallah takımlarımız gelip burada, hatta Avrupa’da, bütün dünyada ki takımları burada ağırlamaya çalışıyoruz ülke olarak. Burada tabi özel organizasyonlar, turnuvalar düzenleyip burayı daha çekici hale getirmemiz lazım” diyerek Eyüpspor’un da ilerleyen dönemlerde Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde kamp yapmasını istediklerini sözlerine ekledi.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde Romanya, Danimarka ve Portekiz’in katılımıyla düzenlenen U-16 Milli Takımlar Futbol Turnuvası’nın ilk maçında, Türkiye Milli Takımı’nın Romanya’yı 5-1 gibi net bir skorla mağlup ettiği turnuvayı yerinde takip eden Turan, dünyada pek çok kamp merkezini gördüğünü ifade ederek, iklim şartları bakımından da Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nin uygun olduğunu sözlerine ekledi. Dünyadaki diğer kamp merkezlerinde yağmurdan ve sıcaktan, nemden yeterince antrenman yapılamadığını kaydeden Turan, Kayseri gibi yerleri cennet olarak niteledi.

Eski milli futbolcu ve Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan’a ziyaretinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman da eşlik ederek tesisi gezdirdi.

Turan, ziyaretinde hayranları ile fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi.