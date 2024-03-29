Arıkan'dan tüm parti mensuplarına 'değişim' çağrısı

Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler tüm partilere ve partililere seslendi. Halkın teveccühüne mazhar olduğunu belirten Arıkan, videoda tüm partilerin ismini tek tek saydı. Arıkan geçtiğimiz günlerde 'AK Parti'ye Gönül Vermiş Hemşehrim, Bu Çağrı Sana' başlıklı başka bir video daha paylaşmıştı.

Arıkan'dan tüm parti mensuplarına 'değişim' çağrısı
Kayseri GündemEditör

Hem milletvekili hem büyükşehir adayı olarak saha büyük teveccüh gördüğünü söyleyen Arıkan, seçmene teşekkür etti: “Kayserimizin, 16 ilçesindeki, 714 mahallesindeki hemşerilerime, kapınıza kadar gelip sizlerle karşılıklı konuşuyor edasıyla, içtenlikle seslenmek istiyorum. Ben Mahmut Arıkan. Kayseri Milletvekili ve Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayıyım. Bir seçime gidiyoruz. Şehrimizin, kim tarafından yönetileceğine, karar vereceğiz. Ben hem bir milletvekili olarak hem de bir aday olarak uzun zamandır sahadayım. Sizlerin teveccühüne mazhar oldum. Bu sohbetimizi bir fırsat bilerek, sizlere teşekkür etmek istiyorum.”

BU ŞEHRİ SEVİYORUM
“Bu gösterdiğiniz teveccühe, şehrimizi daha yaşanabilir bir yer haline getirerek karşılık vermek arzusundayım. Tüm farklılıklarımızla birlikte bu şehri beraber yönetebiliriz. Kayseri’yi 2029’a birlikte taşıyabiliriz. Ve bunu başarmak asla zor değil. Ben, sokaklarında büyüdüğüm bu şehri seviyorum. Yaşamımı ve birikimimi, şehrim ve hemşerimin hizmetine adamak istiyorum. Tam da bu anda yardımlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum.”

PARTİ İSİMLERİNİ TEK TEK SAYDI
Videonun sonunda parti isimlerini tek tek sayan Arıkan, tüm seçmenlerden değişim için çağrıda bulundu, oy istedi: “Milliyetçi Hareket Partisine, İYİ Parti’ye, Büyük Birlik Partisine, Yeniden Refah Partisine, Zafer Partisine, Cumhuriyet Halk Partisine, AK Parti’ye ve diğer tüm siyasi görüşlere gönül vermiş Kayserili hemşerim; 31 Martta bize oy verin, -gönül rahatlığıyla oy verin- Şehrimiz için değişime ama güzel bir değişime, izin verin.”
 

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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