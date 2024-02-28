Arıkan'ın pankartları engelleniyor mu?

Kayseri Milletvekili ve Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan'ın pankartları bir başka aday tarafından engelledi. Arıkan x hesabından tepki gösterdi.

Arıkan'ın pankartları engelleniyor mu?

Kayseri Milletvekili ve Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan’ın pankartları bir başka aday tarafından engelledi. Arıkan x hesabından tepki gösterdi.

Kayseri’de seçim maratonu tüm hızıyla devam ediyor. Şehir, büyükşehir ve ilçe adayları şehrin pankartlarıyla süslendi. Bazı noktalarda ise pankartlar ve bayraklar kıyasıya mücadele ediyor.

“Herkese Yetecek Reklam Alanı Mevcut!”

Reklam karmaşası içerisinde pankartlarının önüne yeni bayraklar asılan, Arıkan resmi x hesabından tepki gösterdi.

Bir gün önce astıkları pankartlarının önüne, Melikgazi Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Palancıoğlu’nun, Arıkan’ın pankartlarını engelleyecek şekilde bayraklarının asılması üzerine Arıkan bir tweet attı. Tweete bir gece öncesi ve sonrasının fotoğraflarını ekleyen Arıkan: “Şehrimizde herkese yetecek reklam alanı mevcut! Bir gece öncesi ve bir gece sonrası…” dedi. Palancıoğlun’dan henüz bir açıklama gelmedi.
 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Yalçın: '28 Şubat darbesi insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir'
Yalçın: '28 Şubat darbesi insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir'
Başkan Yalçın: 'Kayseri'nin 2024 ihracatını 4 milyar doların üstüne çıkaracak gücü var'
Başkan Yalçın: 'Kayseri'nin 2024 ihracatını 4 milyar doların üstüne çıkaracak gücü var'
Erkilet'te silahla husumetlisini vurdu: 1 ölü
Erkilet'te silahla husumetlisini vurdu: 1 ölü
Erciyes Üniversitesi'nde 2023 yılı ödülleri sahiplerini buldu
Erciyes Üniversitesi'nde 2023 yılı ödülleri sahiplerini buldu
Saadet Partisi Sarıoğlan Belediye Başkan Adayı Yıldız'ın adaylığı onaylanmadı
Saadet Partisi Sarıoğlan Belediye Başkan Adayı Yıldız’ın adaylığı onaylanmadı
Hukukçular Siyonist zulme karşı yürüyecek
Hukukçular Siyonist zulme karşı yürüyecek