Arıkan'ın pankartları engelleniyor mu?

Kayseri Milletvekili ve Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan’ın pankartları bir başka aday tarafından engelledi. Arıkan x hesabından tepki gösterdi.

Kayseri’de seçim maratonu tüm hızıyla devam ediyor. Şehir, büyükşehir ve ilçe adayları şehrin pankartlarıyla süslendi. Bazı noktalarda ise pankartlar ve bayraklar kıyasıya mücadele ediyor.

“Herkese Yetecek Reklam Alanı Mevcut!”

Reklam karmaşası içerisinde pankartlarının önüne yeni bayraklar asılan, Arıkan resmi x hesabından tepki gösterdi.

Bir gün önce astıkları pankartlarının önüne, Melikgazi Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Palancıoğlu’nun, Arıkan’ın pankartlarını engelleyecek şekilde bayraklarının asılması üzerine Arıkan bir tweet attı. Tweete bir gece öncesi ve sonrasının fotoğraflarını ekleyen Arıkan: “Şehrimizde herkese yetecek reklam alanı mevcut! Bir gece öncesi ve bir gece sonrası…” dedi. Palancıoğlun’dan henüz bir açıklama gelmedi.

