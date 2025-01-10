ASKON Kayseri Şube Başkanı İlker Barlı'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

“Toplumun haber alma ve bilgi edinme hakkı için en büyük katkıyı sunan, zorlu şartlar altında mesai mefhumu gözetmeksizin fedakârca çalışan tüm gazetecilerimiz; demokrasinin ve ifade özgürlüğünün temel taşlarından biridir. İletişimin dolayısıyla doğru haberin çok büyük önem arz ettiği günümüzde gazetecilerimizin çalışmalarına minnettarız.

Bu vesileyle, milletimizin sesi, vicdanı olan, basın meslek ilkelerine bağlı, kişilik haklarına saygı göstererek kamuoyunun aydınlatılmasında büyük rol üstlenen tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor ve başarılar diliyorum.” dedi.