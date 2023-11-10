Atatürk, Tomarza'da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85'inci yıl dönümünde Kayseri'nin Tomarza ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

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  • 10.11.2023 10:08
  • Güncelleme: 10.11.2023 15:01
Atatürk, Tomarza'da anıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85’inci yıl dönümünde Kayseri’nin Tomarza ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümü münasebetiyle yurt genelinde olduğu gibi Tomarza ilçesinde de anma programı düzenlendi. Program; 10 Kasım Perşembe Günü Saat 09:00’da Hükümet Konağı önünde Kaymakam Vekili Ömer Tekeş ve Belediye Başkanı Davut Şahin’in Atatürk mozolesine çenek sunması ile başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bundan tam 85 yıl önce saat 09:05’de hayatını gözlerini yumduğu saat itibari ile ilçede itfaiye, ambulans, polis ve jandarma araçları sirenlerini çaldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile Hükümet Konağı önündeki program son buldu. Daha sonra Tomarza Atatürk Ortaokulu Konferans salonunda öğrenciler tarafından sunulan ’10 Kasım’ adlı program protokol ve katılımcılar tarafından izlendi.

Programa; Tomarza Kaymakam Vekili Ömer Tekeş, Belediye Başkanı Davut Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Kadir Er, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt başta olmak üzere siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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İHA

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