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  • Avrupa'dan gelen Erasmus öğrencileri Erciyes'te kaymayı öğrendi

Avrupa'dan gelen Erasmus öğrencileri Erciyes'te kaymayı öğrendi

Abdullah Gül Üniversitesi tarafından Erasmus projesi kapsamında Kayseri'ye gelen 11 farklı ülkeden 28 yabancı gönüllü, Erciyes Kayak Merkezi'nde ilk kez kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Avrupa'dan gelen Erasmus öğrencileri Erciyes'te kaymayı öğrendi

Türkiye, Bulgaristan, Romanya, İspanya, Portekiz, Yunanistan, İtalya, Kuzey Makedonya, Hırvatistan, Slovakya ve Malta’dan gelen gençlere önce Erciyes ile ilgili bilgiler verildi. Ardından, Erciyes'in pistlerinde unutulmaz bir deneyim yaşayan ve Erciyes Kayak Merkezi’nde temel kayak eğitimi alan gönüllüler, ilk kez kayak yapmanın heyecanını tattı.

Etkinlik kapsamında gönüllüler yalnızca kayak deneyimi yaşamakla kalmayıp, aynı zamanda Kayseri'nin tarihi ve turistik bölgelerini de ziyaret etme fırsatı buldu. Şehir turu sırasında Kayseri’nin kültürel mirası, mutfağı ve doğal güzellikleri tanıtıldı. Gönüllüler, Kayseri'nin misafirperverliğinden ve sunduğu imkânlardan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Bu proje, ülkeler arasında kültürel etkileşimi arttırarak uluslararası çerçevede, gençlerin Kayseri'nin değerlerini yakından tanımalarına imkân sağladı.

Programın sonunda Abdullah Gül Üniversitesi Spor Koordinatörü Öğretim Gör. Hülya Taş, Kayseri Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu’na katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Haber Merkezi

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